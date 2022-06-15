أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في 26 حزيران الحالي

وطنا اليوم:تغادر أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة، في الـ 26 من شهر حزيران الحالي، وفق مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة تجري كافة الترتيبات والإجراءات الإدارية لاستقبال ضيوف الرحمن من الحجاج الأردنيين في الأراضي المقدسة.

إلى ذلك، قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية ممثل شركات الحج والعمرة عصام الشاعر، إن أولى قوافل الحجاج الأردنيين ستغادر للأراضي المقدسة في 26 من حزيران الجاري.

وأضاف الشاعر في تصريح، أن قوافل الحجاج الأردنيين ستوالي المغادرة في الـ 27 و28 من حزيران وحتى نهاية الشهر الجاري.

وبلغت حصة الأردن من الحجاج لهذا العام 3622 حاج، وفقاً لوزارة الأوقاف.

وتشترط السلطات السعودية إلى تلقي الحجاج وجميع البعثات لقاحات كورونا المعتمدة ولقاح الجمرة الخبيثة (السحايا) وعمل فحص PCR قبل 72 ساعة من دخول المملكة العربية السعودية.

ووفق الاتفاق بين وزارة الأوقاف وشركات الحج والعمرة المعتمدة، حول تكاليف الفئة الثانية (خدمات عادية) لهذه الغاية على الأسعار وبما يتناسب والخدمات المقدمة لكل حاج حيث قامت اللجنة بتحديد فئتين للسكن من حيث الخدمات:* الحج بالفئة الأولى (خدمات مميزة) يكون السكن في المدينة المنورة في فنادق مصنفة خمسة نجوم ضمن المنطقة المركزية ولا يزيد بعدها عن بلاط ساحات المسجد النبوي على (400) متر ويكون السكن في مكة المكرمة في فنادق مصنفة خمسة نجوم ضمن مسافة لا تزيد على (500) متر عن ساحات المسجد الحرام وتكون الغرف في جميع الفنادق ثنائية توافق عليها الدائرة ويجوز أن تكون الغرف ثلاثية أو رباعية بأسرة أصلية وليس (أسرّة إضافية) بناءً على طلب الحجاج المسبق إذا كانوا محارم أو أُسرة واحدة شريطة أن تكون مساحة الغرفة تسمح بذلك ومصرح له بإسكان هذا العدد من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية.

وتكون الإقامة في (عرفات) بمخيمات (VIP)واستراحة في مخيم منى مع إمكانية تقديم خدمات إضافية أخرى ، وتكون تكاليف البرنامج حسب ما يتم اختياره ويتم الاتفاق عليه بين الحاج والمكتب بموجب عقد يوقع بينهما يتضمن تفاصيل البرنامج.

أما الفئة الثانية (خدمات عادية) سيكون سكن الحجاج في فنادق بمستوى (3) نجوم فما فوق وبمسافة لا تزيد على (1500م) (كيلو ونصف) عن ساحات الحرم و يكون السكن في غرف لا يزيد عدد الأسرة فيها على (4) أربعة أسرة وبحمام داخلي وبمعدل أربعة أمتار مربعة للحاج الواحد وهذا العام تم الاستئجار في منطقة جرول ودوار القشلة.

وفي المدينة المنورة فيكون السكن في فنادق ضمن المنطقة المركزية بمستوى (3) نجوم فما فوق في غرف بحمام داخلي لا يزيد عدد الأسرة فيها على (4) أربعة أسرة وبمعدل أربعة أمتار مربعة للحاج الواحد وتكون مدة الإقامة في المدينة المنورة ليلتين .

كما تم تحديد تكاليف الحج هذا العام لتكون لحجاج البر، وهي الفئة الأكبر من عدد الحجاج بحدود (2260) دينار بحافلة عادية وموديل حديث ويرفع المبلغ في حال إختيار الحاج لحافلة (VIP)