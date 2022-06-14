كسر خط ناقل يقطع المياه عن مناطق بالمفرق – أسماء

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك، عن وقف التزويد المائي عن مناطق بمحافظة المفرق، الثلاثاء، اثر تعرض خط ناقل للكسر.

وقالت الشركة في بيان، إن خط “16 انش” الناقل من محطة الزعتري باتجاه المفرق تعرض للكسر مساء الاثنين، فيما تواصل كوادر فنية من الشركة عملية إصلاحه.

وبينت أن المناطق التي ستتأثر بوقف التزويد المائي هي: جامعة آل البيت، وقاعدة سلاح الجو، وأجزاء من المنطقة العسكرية والمستشفيات، وبلدة الباعج، مؤكدة أنه سيتم استئناف التزويد المائي حسب البرنامج المعتاد فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة للخط الناقل