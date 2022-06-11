رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء بالشهيد السيايدة

وطنا اليوم_بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى أهل شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة، في قرية الجدعا بمحافظة الكرك.



واستشهد السيايدة وهو من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2، مساء يوم الخميس، أثناء قيامه بواجبه.



ووصل جثمانه إلى مطار ماركا العسكري، صباح اليوم السبت، وكان في استقباله مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وذوو الشهيد.



وجرى للشهيد مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة “لحن الرجوع الأخير”.