تجديد اتفاقية خدمات الاتصالات بين القوات المسلحة وأورنج الأردن

وطنا اليوم_جدّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وأورنج الأردن اتفاقية خدمات الاتصالات للخطوط الأرضية على اختلافها، حيث وقع الاتفاقية عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي العميد الركن ناصر احمد المناصير مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الأمنية، والمدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات عن أورنج الأردن.

رحب عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي بالحضور وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية والشراكة المستمرة مع الشركة ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية (عيد الاستقلال، عيد الجلوس، يوم الجيش والثورة العربي الكبرى).

وأكد السيد سامي سميرات المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن على أهمية هذه الاتفاقية والتي تعزز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، حيث تواصل الشركة على الدوام لتقديم افضل خدمات الاتصالات للقوات المسلحة الإردنية – الجيش العربي .

وتعدّ الاتفاقية أحد الجوانب التي تجسّد اهتمام الشركة بمتطلبات حماة الوطن، من خلال حرص الشركة على الاستمرار على تصميم وإطلاق العروض التي تلبي احتياجاتهم وتبقيهم دوماً على اتصال بكل ما يهمم، نظراً لدورهم في الحفاظ على أمن المملكة، إذ تعتز الشركة ولأكثر من 15 عاماً بتقديم مجموعة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات وبكفاءة عالية، لتساند المؤسسة الوطنية العريقة في كافة أعمالها.