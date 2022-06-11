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الزراعة تعلن عن توفر كافة احتياجات المواطنين من الاضاحي

منذ دقيقة واحدة
الزراعة تعلن عن توفر كافة احتياجات المواطنين من الاضاحي

وطنا اليوم_اعلنت وزارة الزراعة اليوم عن توفر كافة احتياجات الاردنيين من الاغنام و العجول و الابل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الاضحى حيث يتوفر حاليا في الاسواق ٥٥٠ الف راس من الخراف منها ٢٤٠ الف من الخراف البلدية و ٣١٠ الاف رأس مستورد معظمها من رومانيا واسبانيا و ٢٧ الف راس من العجول و ما يقارب ١٠٠٠ راس من الابل و ذكر مساعد الامين العام للثروة الحيوانية م. علي ابو نقطه انه و من بداية العام تم استيراد ٦٢٠ الف راس من الخراف الحية و ٥٨ الف راس من العجول و انه تم تصدير ٢٣٠ الف راس من الاغنام البلدية لدول الخليج العربي.


اما بخصوص الاسعار فقد ذكر ابو نقطه ان الاسعار الحالية للاغنام المستوردة بحدود ١٥٠ دينار للراس الواحد من الاغنام بوزن ٤٠ كغ اي بمعدل ٣.٦-٤ دنانير للكغم الحي اما اسعار الخراف البلدية حاليا ١٩٠-٢٠٠ دينار للخروف البلدي بوزن ٤٠ كغم اي بمعدل ٤.٧٥-٥ دنانير للكغم الواحد
اما عن اسعار العجول فان اسعار المستوردة منها بوزن ٨٠٠-٩٠٠ كغ يتراوح ما بين ٢٠٠٠-٢٢٠٠ دينار اي بمعدل ٢.٧٥ دينار للكغم وان اسعار العجول البلدية بنفس الوزن يتراوح بين ٢٢٠٠-٢٤٠٠ دينار
اي بمعدل ٣ دنانير للكغم الحي.


و اشار ابو نقطة الى ان الأسعار قد ترتفع بنسبة ١٠٪ اثناء فترة عيد الاضحى خاصة قبل واول ايام العيد و يتوقع ان تتراجع بعد اليوم الثاني من ايام عيد الاضحى المبارك

علما بان الوزارة و بهدف تامين احتياجات المواطنين قد قامت و منذ منتصف العام الماضي و حتى تاريخه بفتح باب الاستيراد من مناشئ جديدة غير المناشئ التقليدية لاستيراد الحيوانات الحية و اللحوم المبردة و المجمدة و قد تم فتح باب الاستيراد من كل من السودان، جيبوتي، تنزانيا، اوغندا، جورجيا، الباكستان.


وذلك لوجود نقص في تغطية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء حيث تعتمد الاردن على استيراد ما يزيد عن ٦٠٪ من هذه المنتجات
كما عملت الوزارة على الغاء تحديد الاعداد المراد استيرادها و الغت الكفالات البنكية التي كانت تفرض على المستوردين

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و اشار ابو نقطه ان الاعداد التي يذبحها الاردنيون في عيد الأضحى تزيد عن ٤٠٠ الف راس من الاغنام و ١٧ الف راس من العجول


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