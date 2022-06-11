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مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

منذ ثانيتين
مذيع هندي يدعو لقصف المسجد النبوي بالصواريخ الإسرائيليّة!

وطنا اليوم –  انتشر على منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيع هندي هدّد بالاستعانة بإسرائيل لقصف المسجد النبوي، والمدينة المنورة بالصواريخ وهذا المقطع تصدّر الواجهة، على خلفيّة إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند للنبي محمد، وزوجته عائشة.

وأثار المقطع غضب المُسلمين حول العالم، خاصّةً أن القناة “سريش” الهنديّة مُقرّبة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وطالب مُغرّدون بوجوب مُعاقبة هذا الإعلامي المُتطرّف على جُرأته، بل وإقدامه ليس فقط على الدعوة لقصف المسجد النبوي بالصواريخ، بل نشره صورًا مُركّبة خلال استهداف المسجد النبوي، وباستخدام الصواريخ الإسرائيليّة.

وكانت دول مثل الكويت وقطر قد استدعت السفير الهندي للاعتراض على إساءة الناطق باسم الحزب الهندي الحاكم، وجرى سحب البضائع الهنديّة من الأسواق الكويتيّة تضامناً مع رسول الإسلام، ورفضاً للإساءة له.


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