محمد بن زايد وبنيت يبحثان التعاون الثنائي

وطنا اليوم – اجتمع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، وبحث الجانبان التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب مجالات الأمن الغذائي والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها التنمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقدّم بنيت تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد وشعب الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأه على توليه رئاسة دولة الإمارات، وعبّر عن تطلع بلاده للعمل مع الإمارات لتوسيع آفاق تعاونهما خلال المرحلة المقبلة.