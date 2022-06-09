حزب الكرامة “تحت التأسيس” يهنئ جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم – يتقدم حزب الكرامة تحت التأسيس من مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين صاحب السمو

الملكي الأمير الحسين بن عبدالله بأسمى ايات التهنئة والتبريك بمناسبه حلول عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين ،وذكرى الثورة العربية الكبرى ، ويوم الجيش.

ويؤكد حزب الكرامة بكافة كوادرة التفافة صفا واحد خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والجيش العربي المصطفوي واجهزتنا الأمنية ، لتبقى الإنجازات والمكتسبات الوطنية العظيمة التي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والاستشرافية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه شاهدة على التاريخ .

ويتطلع حزب الكرامة تحت التأسيس في عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين لمزيد من البذل والعطاء عبر تحقيق الاعتماد على الذات لمواجهة التحديات والسعي لتجاوزها والإصرار على العمل للبقاء أنموذجا للدولة العصرية التي تستمد قوتها من تعاضد أبنائها وأصالة ثوابته الوطنية والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى التي كان الأردن وما يزال وريثها السياسي وحامل مبادئها متطلعين بتفاؤل وعزيمة للمستقبل لتحقيق التقدم والازدهار بقيادة جلالة الملك ومتحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم بثقة واقتدار.

ونحن في حزب الكرامة تحت التأسيس على العهد باقون متمسكون بمبادئنا القومية، واعتزازنا بالانتماء إلى وطن كان على الدوام واحة للأمن والاستقرار، ومنارة للحرية والعدالة، وملاذ للأحرار والمستضعفين.

حفظ الله الأردن عزيزا شامخا آمنا مستقرا نهضويا يسير على طريق الحداثة والتطور وحفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وشعبنا العظيم من كل شر وسوء وعاش الاردن وطنا عزيزا شامخا حرا ابيا وعاش الملك المعظم.

أعضاء الهيئة المركزية لحزب الكرامة ” تحت التأسيس “.

١. ايمن محمود عبدالله ابو هنيه

٢. عيسى طعيمه عيسى نفاع

٣. السيده روان حنا سالم الربضي

٤. حسين خلف فليح قطيشات

٥. اشرف عبد الرحمن الحميدي

٦. سليمان يوسف صالح الطراونه

٧. هادي عبد الفتاح علي المحاسنه

٨.عبد القادر سليمان الازايده

٩. راتب قاسم فريج الرواشده

١٠. مشهور عبد السلام خلف قطيشات

١١. وائل شفيق يعقوب عجيلات