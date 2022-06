الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البترا لـ الطالبة روزانا عودة

وطنا اليوم:تم بحمد الله مناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال/ جامعة البترا للطالبة روزانا عودة والتي كانت بعنوان:

“The Impact of Social CRM on Customer Retention in Cosmetics Companies in Jordan”

وقد تكونت اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم: د. محي الدين القطب، رئيسا؛ أ.د. عنبر شلاش، مشرفا؛ د. سيما مقاطف، ممتحن داخلي؛ أ.د. شفيق حداد، ممتحن خارجي. وقد انتهت المناقشة بنجاح الطالبة مع إجراء تعديلات طفيفة.