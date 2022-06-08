وطنا اليوم:تم بحمد الله مناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال/ جامعة البترا للطالبة روزانا عودة والتي كانت بعنوان:
“The Impact of Social CRM on Customer Retention in Cosmetics Companies in Jordan”
وقد تكونت اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم: د. محي الدين القطب، رئيسا؛ أ.د. عنبر شلاش، مشرفا؛ د. سيما مقاطف، ممتحن داخلي؛ أ.د. شفيق حداد، ممتحن خارجي. وقد انتهت المناقشة بنجاح الطالبة مع إجراء تعديلات طفيفة.
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البترا لـ الطالبة روزانا عودة
وطنا اليوم:تم بحمد الله مناقشة رسالة ماجستير في إدارة الأعمال/ جامعة البترا للطالبة روزانا عودة والتي كانت بعنوان: