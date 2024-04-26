بحث مجالات التعاون بين بلدتي عين الباشا والفتيشين الرومانية

وطنا اليوم_ بحث رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الفاعوري خلال إستقباله اليوم الخميس، مفوض بلدية فالتيش في رومانيا لوتشيان كونستانتين ايشانو سبل التعاون بين البلدية والبلديات الرومانية.

وأكد الفاعوري، بحضور منسق اللقاء الدكتور حاتم اسريوه وأعضاء المجلس البلدي وعدد من موظفيها، الحرص على تقوية العلاقة والتعاون بين بلدية عين الباشا والبلديات الرومانية، والشعب الروماني، مشيرًا إلى أهمية الإنفتاح والتواصل مع العالم من خلال اللقاءات مع مندوبي البلديات والسفارات والقناصل والهيئات الدبلوماسية، وإنشاء علاقات التوأمة مع مدن عربية وأجنبية.

وقدم الفاعوري شرحًا عن بلدية عين الباشا وعن عدد أعضاء البلدية، لافتًا إلى أن البلدية ستحتفل في شهر آب المقبل باليوبيل الذهبي بمناسبة تأسيسها، مشيرًا إلى أن بلدية عين الباشا تابعة لمحافظة البلقاء ويبلغ عدد سكان 300 ألف نسمة، وتضم جامعتين يوجد بهما كافة التخصصات بإستثناء تخصص الطب ويوجد فيها مستشفى حكومي وآخر خاص.

وأستعرض الفاعوري بعض التحديات التي تواجه البلدية، ومنها وقوع البلدية في منطقة منخفضة ومحاطة بسلسلة جبلية مما يتطلب مزيد من عمل العبارات الصندوقية لتصريف المياه خلال فصل الشتاء.