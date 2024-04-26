بحث مجالات التعاون بين جامعة فيلادلفيا والجامعة العمانيه

وطنا اليوم- بحث رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور عبدالله الجراح خلال لقائه، أمس الأربعاء، وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار العمانية تعزيز أطر التشاركية بين الجامعة والجامعات العمانية للإستفادة من التنوع المعرفي في التخصصات المطروحة والبرامج التدريبية بما يلبي إحتياجات سوق العمل العماني من الكفاءات العلمية.

وضم الوفد العماني، مدير دائرة الإعتراف ومعادلة المؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار النصر الرقيشي، ورئيس قسم الإعتراف بمؤسسات التعليم العالي عبد الله البادي، والقائم بأعمال القسم الثقافي في سفارة سلطنة عمان في الأردن سالم الوهيبي، ورئيس القسم الأكاديمي في الملحقية الثقافية العمانية عبد الله عبيدات.

وأكد الدكتور الجراح خلال اللقاء حرص جامعة فيلادليفيا على تعزيز التشاركية ما بين الجامعات داخل وخارج الأردن بهدف تعزيز التعاون.

بدوره، أشار نائب الرئيس الدكتور خالد السرطاوي إلى أن الجامعة وكوادرها الإدارية حصلت على العديد من الجوائز في نوعية التعليم وذلك يعود للنهج والخطط والإستراتيجية ورؤية الجامعة وأهدافها نحو التطور في كافة كليات وتخصصات الجامعة.