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افتتاح المؤتمر الدولي 14 لجمعية اطباء الاشعة الاردنية

26 أبريل 2024
افتتاح المؤتمر الدولي 14 لجمعية اطباء الاشعة الاردنية

وطنا اليوم_ رعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اليوم الخميس، إفتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر لجمعية أطباء الأشعة الأردنية الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء في علم الأشعة من مختلف أنحاء العالم.

 

وتخلل الإفتتاح تكريم سموها؛ تقديرًا لجهودها، على مدى سنوات، في العمل على تغيير واقع السرطان في الوطن العربي، ودعم تميز الأطباء والطبيبات الأردنيات.

 

وأوضح رئيس جمعية أطباء الأشعة الأردنية ورئيس المؤتمر الدكتور وليد محافظة، خلال فعاليات الإفتتاح، أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 400 طبيب من مختلف دول العالم، سيوفر منصة لجمع أكبر قدر من المعلومات الفنية في علم الأشعة، وسيتيح فرصة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه العلوم والأبحاث الطبية في إختصاص الأشعة.

 

وبين الدكتور محافظة، أن المؤتمر يتضمن 45 محاضرة علمية، منها 39 محاضرة لأطباء من الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا وبريطانيا ورومانيا والمملكة العربية السعودية، ومصر، إلى جانب 6 محاضرين أردنيين.

 

بدوره، قال رئيس اللجنة العلمية الدكتور وسام شما، إن المؤتمر سيحدث نقلة نوعية في مستوى طب الأشعة المتميز في الأردن، حيث سيناقش خلال 11 جلسة المستجدات في علم الأشعة والإختصاصات الفرعية في الأشعة التشخيصية.

 

وعلى هامش المؤتمر، أفتتحت سموها معرضًا طبيًا لشركات عالمية؛ من أجل عرض ما توصلت إليه تكنولوجيا الأجهزة الطبية.

 

يشار إلى أن ورش عمل المؤتمر التي سيقدمها نخبة من الأطباء وأصحاب الإختصاص، ستتناول مواضيع مختلفة، منها إستخدام الألتراساوند في فحص الجهاز الهيكلي للكتف واليدين، وتصوير الكبد Elastography، وتصوير الثدي بإستخدام المادة الملونة للماموغرام، وتصوير التهابات العمود الفقري، ويصاحب ورش العمل تطبيق عملي على أيدي الخبراء.


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