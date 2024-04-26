الوزير الفرايه يرعى تكريم المؤسسات الرسميه الفائزة بالجائزة المثالية في جرش

وطنا اليوم- رعى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الخميس، في قاعة محافظة جرش فعاليات تكريم المؤسسات الفائزة بجائزة المؤسسة الرسمية المثالية.

وثمن الوزير الفراية في حديثه لوسائل الإعلام جهود كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح رسالة وأهداف المسابقه مهنئًا المؤسسات الفائزة بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أهمية بذل مزيد من الجهود للمؤسسات التي لم تفز، وأن الأهم من الفوز، هو المشاركة والمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى حديث جلالة الملك أمس بخصوص الإنتخابات وإجراؤها، مبينًا أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية وأختيار ممثليهم في مجلس النواب والتعاون لإنجاح منظومة التحديث السياسي.

بدوره، أكد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن المحافظة انتهجت تحديث دوائرها ومؤسساتها من خلال الميزة التنافسية في الأداء المحوكم بأسلوب علمي جاد ومميز وهي هذه الجائزة، مشيدًا بجهود كافة الشركاء الذين بذلوا ما عندهم لإيجاد معايير للإستفادة من هذه الجائزة لتكون خطة في عملهم لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين.

وفي نهاية الحفل الذي حضره عدد من أعيان ونواب محافظة جرش ورؤساء وأعضاء مجلس المحافظة والبلديات والدوائر الرسمية والمجلس الأمني والإعلاميين، كرم الوزير الفراية المؤسسات الفائزة، في المركز الأول مؤسسة الضمان الإجتماعي، والمركز الثاني صندوق التنمية والتشغيل، والمركز الثالث بلدية باب عمان.