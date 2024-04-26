هيئة الاوراق المالية تشارك باعمال المؤتمر السنوي الثالث الاسواق رأس المال العربية

وطنا اليوم – شاركت هيئة الأوراق المالية اليوم الخميس، بأعمال المؤتمر السنوي الثالث لأسواق رأس المال العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ومثل الهيئة في المؤتمر الذي عقد تحت شعار “الإبتكار والذكاء الإصطناعي والإستدامة: الفرص والتحديات”، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عادل شرف الدين بينو.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، الدكتور طامي بن أحمد البنعلي في كلمة المؤتمر الرئيسية، إن موضوعات التحول الرقمي تأتي ضمن أهم الأولويات والمحاور الإستراتيجية لأسواق المال العربية.

وأكد، أن أهمية أسواق رأس المال تتصاعد بشكل كبير على مستوى الإقتصاد الدولي والوطني؛ نظرًا لدورها الإقتصادي ولفاعليتها في إستقطاب الموارد المالية وإعادة توجيهها وإستثمارها، مشيرًا إلى أهمية ضمان فاعلية هذه الأسواق، والعمل على تطوير مؤشرات الأداء، ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق رأس المال العربية، والتي تواجه تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته تتمتع بفرص كبيرة للنمو والتطور.

وأشار الدكتور البنعلي إلى أن العالم يشهد تطورات متسارعة في مختلف الميادين، خاصة في قطاع التكنولوجيا فائقة التطور، والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الإصطناعي بشكل خاص، وغيرها من التقنيات، والتي تركت آثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف أوجه النشاط الإقتصادي، والقطاع المالي عمومًا وأسواق رأس المال على وجه الخصوص؛ ما أدى إلى ظهور فرص كبرى لتطوير تقنيات وآليات العمل في أسواق رأس المال، بما ينعكس إيجابًا على ما تقدمه من خدمات ومنتجات مالية تنوع وتعزز من الشمولية المالية، وتزيد من ثقة المستثمرين والمشاركين بتلك الأسواق.

وشارك في أعمال المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، عدد من مسؤولي وصناع القرار الإقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلاً عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية.

وهدف المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية إلى مناقشة الإتجاهات المستقبلية للعلاقة ما بين الذكاء الإصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الإصطناعي في تطبيق الحوكمة والإستدامة المالية والمسؤولية الإجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية.