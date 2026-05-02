منتدى الإعلام السياحي يناقش واقع السياحة الداخلية ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ناقش منتدى الإعلام السياحي خلال جلسة حوارية متخصصة أمس واقع السياحة الداخلية في المملكة، بحضور نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي القطاع السياحي، مؤكدين أهمية استمرار الجهود المشتركة لتعزيز هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وفي مستهل الجلسة، شدد سعادة العين شرحبيل ماضي على ضرورة استمرار برامج تنشيط السياحة الداخلية خلال فصل الصيف، خاصة في ظل تأثر بعض المواقع السياحية، مؤكداً أهمية زيادة الدعم الحكومي لكل من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطتي العقبة والبترا، إلى حين عودة الحركة السياحية إلى مستوياتها السابقة. كما دعا إلى إعداد أجندة فعاليات محلية وإقليمية ودولية لاستقطاب الزوار وتعزيز الثقة بالمنتج السياحي الأردني.

وأكد الخبير في شؤون المطاعم السياحية خالد أيمن أن نسبة السياحة الداخلية بين المواطنين سجلت مستويات مرتفعة، ما يعكس وعياً متقدماً لدى الأردنيين بأهمية زيارة المواقع السياحية المحلية ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البرامج التي أطلقتها وزارة السياحة أسهمت بشكل واضح في تحفيز الحركة السياحية الداخلية، إلى جانب الدور البارز للقطاع الخاص في تقديم عروض وأسعار مشجعة أسهمت في زيادة الإقبال.

وأضاف أن استمرار هذا الزخم يتطلب الحفاظ على مستوى الدعم والتطوير، معرباً عن أمله في زيادة تدفق السياحة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام الأردنية، لا سيما التلفزيون الأردني والصحف المحلية، في دعم الترويج السياحي.

بدوره، أشار خبير الاستثمار الفندقي فراس البشير إلى أن جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة محل تقدير، إلا أن القطاع الخاص، من فنادق ومنتجعات وشركات سياحة، يلعب دوراً محورياً في إنجاح هذه الجهود من خلال الترويج واستقطاب السياحة الداخلية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يتحمل جزءاً كبيراً من تداعيات تراجع السياحة الخارجية.

وفي هذا السياق، قال عضو جمعية المطاعم والفنادق الأردنية حسن ماضي إن تنامي السياحة الداخلية انعكس بشكل إيجابي على أداء المطاعم والمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن العروض والحزم التي قدمها القطاع أسهمت في تحفيز المواطنين على الخروج والتجربة داخل المملكة. وأضاف أن استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص يعد عاملاً أساسياً للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق استدامة في النشاط السياحي.

وأكد الصحفي عمار الصقور من جريدة “الرأي” أن ارتفاع نسبة السياحة الداخلية يعكس وعياً متقدماً لدى المواطن بأهمية دعم الوجهات المحلية والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام لعبت دوراً محورياً في تسليط الضوء على البرامج والمبادرات التي عززت هذا التوجه.

من جهته، قال الصحفي ليث العسّاف من جريدة “الدستور” إن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، نجحوا في تنشيط السياحة الداخلية، وقدموا نموذجاً مميزاً للعمل المشترك الذي أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

واختتم المنتدى أعماله بالتأكيد على أن ارتفاع نسبة السياحة الداخلية يمثل مؤشراً إيجابياً على وعي المواطن، ويعكس نجاح السياسات والبرامج المتبعة، ما يستدعي البناء على هذه الإنجازات وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.