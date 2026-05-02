في مشهد يعكس جاهزيتها الرياضية وتنامي حضورها في الساحة الجامعية، سجّلت جامعة فيلادلفيا حضورًا تنافسيًا لافتًا في بطولة الجامعات الأردنية للريشة الطائرة، التي استضافتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في إربد، بمشاركة واسعة ضمّت 23 جامعة حكومية وخاصة.

وعلى مستوى منافسات الطلاب، قدّم فريق الجامعة أداءً متماسكًا عكس جاهزية فنية وبدنية عالية، مكّنه من بلوغ الدور الثاني بعد حلوله في المركز الثاني ضمن مجموعته، إثر ثلاثة انتصارات مستحقة على فرق الجامعات المشاركة، قبل أن يختتم مشاركته عقب مواجهة تنافسية أمام الجامعة الهاشمية.

وفي منافسات الطالبات، واصل فريق الجامعة تألقه ببلوغه الدور ربع النهائي، بعد سلسلة من العروض القوية التي تُوّجت بانتصارات مستحقة، قبل أن يختتم مشواره عند هذا الدور أمام الفريق المستضيف.

وتؤكد هذه النتائج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة فيلادلفيا في خارطة النشاط الرياضي الجامعي، وتعكس فاعلية البرامج التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بدائرة الأنشطة الرياضية، في رعاية المواهب الطلابية وصقل قدراتها ضمن بيئة تنافسية احترافية.

كما تندرج هذه المشاركة ضمن توجهات الجامعة الرامية إلى ترسيخ حضورها في المحافل الوطنية، وتعزيز تنافسيتها الرياضية، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء شخصية طالب متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والكفاءة البدنية.