مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرة الكركي

3 ساعات ago
وطنا اليوم – مندوباُ عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة ، واجب العزاء إلى عشيرة الكركي بوفاة المرحوم خليل عبدالعزيز الكركي، شقيق الوزير الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور خالد الكركي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في *قاعة مجمع النقابات بمنطقة المرج بمحافظة الكرك*، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الكركي وإلى عموم عشائر الغساسنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


