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الفناطسة : توجيه ملكي بإجراء الانتخابات يؤكد الحرص على تعزيز الحياه السياسية

26 أبريل 2024
الفناطسة : توجيه ملكي بإجراء الانتخابات يؤكد الحرص على تعزيز الحياه السياسية

توجيه ملكي باجراء الانتخابات يؤكد الحرص على تعزيز الحياه السياسي

– قال رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، إن توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، للهيئة المستقلة للإنتخاب، بخصوص إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، يؤكد حرص جلالته على إستمرار مسيرة الأردن الديمقراطية، وإيمانه بأهمية تعزيز الحياة السياسية، ودورها المحوري في بناء الوطن.

 

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، أن إتحاد العمال والنقابات المنضوية تحت مظلته، ينظرون بثقة وتفاؤل إلى المرحلة القادمة التي تتطلب إنجاح التجربة الحزبية، والتعامل بمسؤولية وطنية مع المرحلة، وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية من قبل جميع مكونات المجتمع الأردني، بما في ذلك عمال الوطن وفي سائر القطاعات الإقتصادية.

 

وتابع، أن “العمال يمثلون الشريحة الأوسع في المجتمع، وعليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا على قدر المرحلة، من خلال المشاركة في الإنتخابات القادمة بكل عزيمة، والمساهمة في الحياة السياسية من بوابة العمل الحزبي، الأمر الذي يؤمن به الإتحاد ويسعى لتعزيزه، ضمن أولويات المرحلة القادمة من مسيرة عمله”.

 

وأكد الفناطسة، أن النهج الملكي في التحديث يعبر عن نظرة ثاقبة ورؤية شمولية من خلال المسارات الثلاث للتحديث، السياسي والإداري والإقتصادي.

 

وأشار إلى أن الإستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الإنتخابات النيابية يتزامن هذا العام مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.


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