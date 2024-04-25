افتتاح سوق الكرك التراثي الأسبوعي (جارة القلعة) الجمعة القادمة

وطنا اليوم_الكرك / بتمويل من برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سيتم يوم الجمعة القادمة (3 أيار 2024) افتتاح سوق الكرك التراثي الأسبوعي (جارة القلعة) المجاور لقلعة الكرك، وسيبدأ باستقبال المواطنين والسياح وضيوف الكرك كل يوم جمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

ويشتمل سوق الكرك التراثي الأسبوعي (جارة القلعة) على مأكولات شعبية ومنتجات غذائية وحِرفٍ يدوية ونشاطات ترفيهية متنوعة للعائلات.

يُشار إلى أن مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب أنشأ السوق بتمويل ودعم من برنامج USAID لدعم البلديات، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث يهدف المركز إلى بناء وتعزيز قدرات الشباب والمرأة بما يسهم في تمكينهم اقتصاديا وسياسيا وقانونيا والارتقاء بمهاراتهم إلى الاحترافية وتوفير فرص المشاركة المتكافئة الفعالة في تنمية المجتمع.