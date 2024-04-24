ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعي

وطنا اليوم:نعى خالد صفران البلاونة؛ رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، الحاج عبد الله سليمان أحمد الرفاعي “أبو أيمن” والد الاخ والصديق الدكتور محمد أيمن الرفاعي.

وقال خالد صفران البلاونة في نعيه:

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة والدكم الحاج عبد الله سليمان أحمد الرفاعي “أبو أيمن” ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .

إنا لله وإنا إليه راجعون.

نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وكافة عشائر الرفاعي الكرام جميل الصبر والسلوان والسكينة.

خالد صفران البلاونة

إيطاليا