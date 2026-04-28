قطر تحذر من صراع مجمّد في الخليج وسط تعثر المحادثات الأميركية الإيرانية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:حذّرت قطر، الثلاثاء، من فكرة وجود “صراع مُجمّد” في الخليج، في ظلّ تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في إحاطة اسبوعية “لا نرغب في عودة الأعمال العدائية إلى المنطقة في أي وقت قريب، ولا نرغب في رؤية صراع مُجمّد يُعاد إشعاله كلما وُجد سبب سياسي”.
وقال الأنصاري إن دولة قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود، مؤكدا رفض بلاده بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز.
وأضاف الأنصاري أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج.
وبشأن مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن إغلاقه له تأثير على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأدى لتبعات اقتصادية على مستوى العالم كله، مضيفا أن بلاده أكت منذ اليوم الأول للحرب أن منع مرور السفن في المضيق غير مقبول بأي شكل كان.
وتابع أن قطر اتخذت كل التدابير للتصدي لأي هجمات، وأنها تحتفظ بالحق في حماية سيادتها.
وأوضح المتحدث القطري أن الموقف الخليجي واضح بخصوص الأزمة الحالية، وهوأن حلها يكون عبر المسار الدبلوماسي.
ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، قمة تشاورية استثنائية في مدينة جدة السعودية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، في ظل الحرب التي تشهدها المنطقة.


24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026