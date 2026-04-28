جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

وطنا اليوم:توج رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، المهندسة أنوار الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة الثانية للموظفات. أُقيمت الفعالية بتنظيم من اللجنة الرياضية للعاملين، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح.

حصدت الشوابكة، من كلية الهندسة، المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزها في المباراة النهائية على المدربة ربى عطا من كلية الآداب والعلوم. وشهدت البطولة مشاركة ست عشرة موظفة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، بإشراف الدكتورة نور صفي أباظة، التي تولت تنظيم مجريات المنافسات وتنسيقها.

وتهدف الأنشطة الرياضية واللامنهجية إلى تعزيز بيئة العمل الإيجابية وتوطيد روابط التعاون والتواصل بين الزميلات في مختلف الكليات والدوائر الإدارية. كما تسعى اللجنة عبر هذه البطولات إلى تشجيع الممارسات الصحية والترويحية، بما يسهم في خلق أجواء تفاعلية تدعم الروح المعنوية لأسرة الجامعة وتنمي روح المنافسة الرياضية.