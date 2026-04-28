رئيس الوزراء يتفقَّد عدداً من المواقع في عراق الأمير

5 ساعات ago
وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، عددا من المواقع في لواء وادي السير، وذلك ضمن جولاته الميدانية التفقدية.
وزار رئيس الوزراء خلال جولته، جمعية سيدات عراق الأمير التعاونية التي تنشط في تنفيذ برامج ومشاريع إنتاجية وتراثية، حيث أشاد بجهود القائمين عليها والمشاريع والبرامج النوعية التي تقدمها خدمة للمجتمع المحلي، وبدورها في إبراز المنتج التراثي وتوفير فرص التشغيل.
ووجه رئيس الوزراء، بحضور مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشبلي، بدعم الجمعية التي تأسست عام 2001؛ للتوسع في برامجها وأنشطتها، وتسهيل وصولها إلى المنافذ التسويقية لترويج منتجاتها، والتي تعتمد فيها على إعادة التدوير من المواد الطبيعية المتوفرة في البيئة.
وتضم الجمعية مشغلا للخزف، ومشغلا النسيج، ومشغلا للورق اليدوي، ومطبخا إنتاجيا واستراحة للسياح، وتوفر 22 فرصة عمل لأبناء وبنات المجتمع المحلي.
وتفقد رئيس الوزراء أيضا مدرسة عراق الأمير الثانوية المختلطة، حيث وجه بتوسعة المدرسة وتحسين مرافقها؛ خدمة للطلبة والمعلمين.
وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة “سفير النظافة” التي أطلقتها المدرسة، والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ سلوك النظافة داخل المدارس، مؤكدا ضرورة تعميمها على المدارس.
وأشاد رئيس الوزراء، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بهذه المبادرة النوعية، مؤكدا ضرورة تعميمها على جميع المدارس. مثلما أوعز بإجراء صيانة شاملة للمدرسة التي تأسست عام 1999م وتضم أكثر من 600 طالب وطالبة، وتحسين مرافقها؛ خدمة للطلبة والمعلمين.
كما تفقد رئيس الوزراء، بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، مركز صحي عراق الأمير الفرعي، حيث وجه بتوفير وسيلة نقل بشكل دائم بدءا من الأسبوع المقبل؛ لتسهيل وصول المرضى إلى مركز صحي البصة الشامل الذي يبعد عن المركز الفرعي قرابة 3 كم، مع التوسع في الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الشامل؛ خدمة للمواطنين.
ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة محافظ العاصمة ياسر العدوان.


24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026