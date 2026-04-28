بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية

5 ساعات ago
أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية

وطنا اليوم:في إطار نهجها المستمر لتمكين الشابات والشباب في المملكة، أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمسابقة “مبرمجي المستقبل العربية” في نسختها الخامسة عشر. ونظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المبادرة بدعم من مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، لتعزيز التنافس الأكاديمي وتنمية مهارات الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وبرمجة الحاسوب بشكل خاص.
ومنذ انطلاقها في عام 2012، تواصل هذه المسابقة العلمية السنوية دعم طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن ومختلف أنحاء العالم العربي، لإبراز ورعاية الجيل الجديد من المبرمجين الموهوبين، من الصف التاسع وإلى التوجيهي.
وأكدت أورنج الأردن أن رعايتها لهذه المسابقة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتحفيز قدرات الشباب الأردني الإبداعية في مختلف المجالات الرقمية، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التميز، كما تعكس التزامها بتحويل الأفكار ذات الأثر الإيجابي إلى واقع ملموس يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتمكين الشباب.
ويُذكر أن الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة سيحصلون على منح دراسية متنوعة مقدمة من الجامعة. كما سيتم عقد النسخة الإقليمية من هذه المبادرة المحلية في مرحلة لاحقة، لمواصلة توفير الفرص وتشجيع الشباب الطموح والمبتكر.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026