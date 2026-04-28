أورنج الأردن تدعم إمكانات الشباب برعاية مسابقة مبرمجي المستقبل العربية

وطنا اليوم:في إطار نهجها المستمر لتمكين الشابات والشباب في المملكة، أعلنت أورنج الأردن عن رعايتها لمسابقة “مبرمجي المستقبل العربية” في نسختها الخامسة عشر. ونظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة المبادرة بدعم من مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، لتعزيز التنافس الأكاديمي وتنمية مهارات الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، وبرمجة الحاسوب بشكل خاص.

ومنذ انطلاقها في عام 2012، تواصل هذه المسابقة العلمية السنوية دعم طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الأردن ومختلف أنحاء العالم العربي، لإبراز ورعاية الجيل الجديد من المبرمجين الموهوبين، من الصف التاسع وإلى التوجيهي.

وأكدت أورنج الأردن أن رعايتها لهذه المسابقة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتحفيز قدرات الشباب الأردني الإبداعية في مختلف المجالات الرقمية، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من التميز، كما تعكس التزامها بتحويل الأفكار ذات الأثر الإيجابي إلى واقع ملموس يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وتمكين الشباب.

ويُذكر أن الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في المسابقة سيحصلون على منح دراسية متنوعة مقدمة من الجامعة. كما سيتم عقد النسخة الإقليمية من هذه المبادرة المحلية في مرحلة لاحقة، لمواصلة توفير الفرص وتشجيع الشباب الطموح والمبتكر.

