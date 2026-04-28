بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

4 ساعات ago
المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وطنا اليوم:أدى حازم المجالي، الثلاثاء، اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكانت الإرادة الملكية السامية، قد صدرت بقبول استقالة مهند علي إبراهيم حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من منصبه اعتبارا من 8 نيسان 2026، وتعيين حازم عبد السلام عباس المجالي رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدة المتبقية من مدة المجلس الحالي اعتبارا من 8 نيسان 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
