المساعد للعمليات والتدريب يزور قيادة القوات البحرية والزوارق الملكية

وطنا اليوم – زار مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، اليوم الخميس، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في إستقباله قائد القوة.

وأستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز عسكري قدمه قائد القوة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والخطط المستقبلية التي سيتم تنفيذها.

وجال المساعد للعمليات والتدريب خلال الزيارة على جميع الوحدات والمرافق التابعة لقيادة القوة وأطلع على الزوارق والآليات والمعدات المخصصة للواجبات والمهام الموكلة لقيادة القوة بالإضافة إلى جولة بحرية في منطقة المسؤولية في خليج العقبة.

وأبدى المساعد للعمليات والتدريب إعجابه بالمعنويات العالية والمهنية والإحترافية والجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية في حماية الحدود البحرية الأردنية والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية.