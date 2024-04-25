وطنا اليوم– قال اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومؤسسات الدولة الأردنية كافة بقطاعيها العام والخاص متجذرة ومهمة تعكس حرصها في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة التنمية بما يساهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من شركة أمنية للإتصالات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية _الجيش العربي

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن فخره للشراكة مع القوات المسلحة الأردنية ممثلة بهيئة الإتصالات الخاصة كذراع تكنولوجي و متخصص يلبي إحتياجات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع الربط والحماية الإلكترونية الذي يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العلمية التربوية ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم.