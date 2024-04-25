بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

25 أبريل 2024

وطنا اليوم– قال اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومؤسسات الدولة الأردنية كافة بقطاعيها العام والخاص متجذرة ومهمة تعكس حرصها في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة التنمية بما يساهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل. 

 

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من شركة أمنية للإتصالات في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية _الجيش العربي

 

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية عن فخره للشراكة مع القوات المسلحة الأردنية ممثلة بهيئة الإتصالات الخاصة كذراع تكنولوجي و متخصص يلبي إحتياجات وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع الربط والحماية الإلكترونية الذي يسهم في توظيف التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العلمية التربوية ودعم جهود الوزارة في تطوير التعليم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:48

روسيا: قصفنا قطاراً يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

16:23

مكتب سياسي جديد لحزب العمال للمشاركة في الانتخابات النيابية

16:21

ردا على رئيس الوزراء ( المعين ) حول تغريداته الأخيره بعنوان ( الأردنيون يحبطون بسهوله … )

16:19

بلومبيرغ : إسرائيل تجهز قواتها لحرب شاملة مع حزب الله

16:05

مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما

15:48

التأمين الصحي و ال ٥٥ قرش

15:45

رغم التضييقات.. 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

15:16

الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت

15:01

سفينة أمريكية تحمل 1000 جندي على بُعد أميال من غزة

14:56

اتهامات أمريكية لبوتين بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين

14:14

مسيرتان في عمان والعقبة تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على غزة

13:58

إدارة السير: 7 وفيات و 32 مصابا بحوادث مرورية أمس

وفيات
وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024ملتقى النشامى في إيطاليا ينعى عبدالله الرفاعيوفيات الثلاثاء 23-4-2024