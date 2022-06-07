هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض تور اكسبو 2022 اسبانيا
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وطنا اليوم – اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض “تور اكسبو2022″، الذي انعقد خلال الفترة من 2 وحتى 5 حزيران الحالي في مدينة غاليسيا جنوب اسبانيا، بحضور السفيرة الاردنية في اسبانيا اريج حوامدة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، قال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إن مشاركة الهيئة لهذا العام في المعرض جاءت لترويج الاردن بهويته الجديدة وتسويق السياحة الدينية، اضافة لترويج مسار درب الحج المسيحي .
وبين الفايز، أهمية التركيز خلال هذه المرحلة على توفير العناصر الضرورية لاستقطاب السياحة الدينية، مشيراً الى أن القائمين على الجناح الأردني في اسبانيا من هيئة تنشيط السياحة قاموا بعقد اجتماعات ثنائية مع الهيئة العامة للحج المسيحي ومسؤولي محطات الحج الفرنسسيكاني بالإضافة إلى لقاءات تضمنت عدداً من الاساقفة لمناقشة متطلبات الحج وأسس التعاون المستقبلي.
مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، بين أهمية المشاركة في المعرض الذي يستقطب فئات كثيرة من المهتمين في السياحة الدينية للمملكة، لافتاً الى أن المعرض يعتبر نقطة جذب سياحي مهم.
وقال إن الاردن يمتلك فرصة كبيرة اليوم في التسويق للسياحة الدينية باتجاه المملكة مع وجود طيران مباشر للمملكة من معظم الدول الأوروبية وباسعار تذاكر منخفضة من خلال شركات الطيران منخفضة التكاليف ما سيسهم في زيادة الطلب على المملكة.
واضاف الدكتور عربيات، أن فريق هيئة تنشيط السياحة المشارك في المعرض قد اجتمع مع رئيس الحج المسيحي نيافة الأب خوسيه فيرنانديث لاغو، لبحث سبل تفعيل الخطط والبرامج الترويجية والتسويقية لإبراز المنتج السياحي الديني.
واكد أهمية ترويج المملكة خاصة بما يتضمن الحج المسيحي، وعن درب الحج المسيحي في مرحلته الأولى من موقع جبل نيبو وصولا إلى موقع المعمودية المغطس.
وقال الدكتور عربيات، ان الهيئة ستقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة لانجاح مخرجات المشاركة التي من شأنها ان تعزز من مكانة الأردن سياحيا بشكل عام وبالسياحة الدينية بشكل خاص.
من جانبها، اكدت السفيرة الأردنية في اسبانيا، اريج حوامدة، اهمية المشاركة في المعرض الذي يستقطب فئات كثيرة من المهتمين في السياحة للمملكة كما يعتبر المعرض نقطة جذب سياحي.
وشهد الجناح الأردني حضور رئيس حكومة غاليسيا الإقليمية الفونسو رويدا، وزيارة لنائب رئيس الحكومة المحلية لاقليم غليثيا في اسبانيا ديغو كالفو.