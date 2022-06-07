الفايز : تصريحات حكومية كاذبة بخصوص ” الطاقة ” وضريبة ثابته مجهولة المصدر

الفايز : ملف الطاقة ” الصندوق الأسود ” تخطى الحدود الحمراء وكأن من خاض به قد صبأ

الفايز : الحكومة تستفز الشعب و حجب الثقة عنها أصبح واجب

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال النائب محمد الفايز إن ملف الطاقة ” الصندوق الأسود ” تخطى جميع الحدود الحمراء وكأن من سأل أو خاض به قد صبأ وأصبحت اللعنة تحل عليه .

وأضاف الفايز لـ ” وطنا اليوم ” ، الثلاثاء ، أن هناك تخبط واضح بين تصريح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي أكد أن الأردن على وشك التكامل والتعافي اقتصاديا وبين وزير الداخلية الذي صرح أن هناك 4 رفعات متتالية للطاقة ، مبينا أنه تصريح استفزازي للشعب .

وتابع ” هم يراهنون على الوعي للمواطن الاردني الذي بات الآن الحليم فيه مجنون ومن غير المعقول أن تكون ضريبه البنزين الثابته 8 دنانير لا يعلم واتحدى من يعرف إلى أين تذهب ومن المستفيد نقوم بتصدير 80ميجا واط إلى دولة شقيقه بسعر ٧.٥ فلس وتبيعه للمواطن بضعف هذا الرقم ” .

وتساءل ” هل حجب الثقه عن وزير الطاقه هو حلم او خطوه مستحيله ” ؟

الفايز أكد أن حجب الثقة عن الحكومة بشكل كامل أصبح واجب وخطوة مهمه لصالح الدولة الأردنية قائلا ” بحكومه تصريح رئيسها ينافي تصريح أحد وزرائه وهو غير معني بذلك أم أن هنالك صيغه وصبغه يضفيها وزير الداخليه عند الحديث عن الرفع القاتل والغير مبرر ” .

وشدد على أهمية أن يتخذ مجلس النواب خطوة استباقية حقيقيه مهمه وفعالة حتى لا يكون عمل المجلس كالتي ” نقضت غزلها والعياذ بالله ” ، بحسب وصفه .

وكان الفايز قد كشف في وقت سابق عبر ” وطنا اليوم ” عن وجود 5 أشخاص ” حيتان ” في الأردن يتحكمون بملف الطاقة المتجددة ، لافتا إلى ضرورة محاسبة جميع من قاموا بالتوقيع على اتفاقيات الطاقة المتجددة بما فيهم وزير الطاقة ، لما لها من أثر سلبي على مستقبل الأردن .

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