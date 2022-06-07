النواب غاضبون داخل اجتماع ” لجنة الطاقة ” بعد الرفع الأخير للمحروقات

المومني : المواطن تحمل فساد الحكومة عبر السنوات وبقي ” ساكت ”

القطاونة : طرح الثقة بالحكومة أصبح واجب للوقوف بجانب المواطنين

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا لمناقشة قرار الحكومة حول رفع الأخير لأسعار المحروقات في الأردن .

وقالت النائب صفاء المومني خلال الإجتماع ، إن المواطن تحمل فساد الحكومات المتعاقبة عبر السنوات ولم يخرج ويتحدث عن أي قرار خاطئ اتخذته حتى وإن كان ضد مصلحته المعيشية .

وأضافت المومني أن النواب ليس من مسؤوليتهم متابعة أرتفاع وانخفاض اسعار المحروقات ، مشيره إلى أن هذه المهمام تقع على الحكومة ويراقب عليها المجلس النيابي .

وتابعت ” ليس من المعقول أن تكون أسعار المحروقات في الأردن ضعف السعر المطبق في دول العالم بل يجب أن يكون منخفضا ويناسب المستوى المعيشي للمواطنين ” .

من جانبة ، قال النائب أحمد القطاونة أن الرفع الأخير للمحروقات قد يؤدي إلى اجماع النواب على حجب الثقة عن الحكومة والوقوف بجانب المواطنين .

وبين أن المواطن غير قادر على مواجهة قرارات الحكومة والتي تتضمن الرفع المستمر لأسعار المحروقات والسلع المختلفة ، مؤكدا أنه اصبح يقاطع ويطلق الحملات والمبادرات للوقوف بوجهة القرارات التي تتعارض مع مصلحته المعيشية .

وكانت لجنة تسعير المشتقات قد قررت رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران القادم بمقدار 60 فلس/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران القادم بمقدار 35 فلس/لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.