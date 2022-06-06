المومني يكشف عن أساليب جديدة لخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات

المومني : التخطيط الاستراتيجي الاستباقي يعالج بعيدا عن الفزعات

المومني : فرص عديدة يجب أن يستفيد منها الجميع دون اقتصارها على نخبة معينه

وطنا اليوم – لوزان عبيدات

قال خبير فض النزاعات الدولية استاذ الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن المومني ، إن التحديث الاقتصادي ومعالجة الخلل والانتقال الى التخطيط الاستراتيجي الاستباقي يأتي بعيدا عن معالجات الفزعات .

وأضاف المومني ، الأثنين ، ان التعاون المتعدد الاطرف في سياق شراكات استراتيجية تتضمن مشاريع اقتصادية كبري في مجالات البنية التحتية ، الطاقة والمياة وفوق ذلك كلة مشاريع التكنلوجيا والتي من خلالها سوف يتم خلق ملايين فرص العمل وجذب استثمارات هائلة ، سوف يكون هدا التعاون هو الرافعة الاساسية التي تستطيع اخراج الاقتصاد من الدوامة المزمنة .

وتابع ” التطورات الاخيرة المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية مع الامارات ومصر ، الشراكة الاردنية الاوروبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الامريكية اضافة لشراكات استراتيجية مع السعودية والعراق هي فرص استراتيجية يجب استثمارها وتهيئة الاقتصاد ليستطيع التعاطي مع هذة الفرص بحيث يشارك ويستفيد منها الجميع ضمن عملية تنموية تشاركية غير مقتصرة على نخبة معينة ” .