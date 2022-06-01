أجواء حارة تسود المملكة حتى السبت

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الخميس والجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، فيما تشهد المناطق الشرقية من المملكة رياحا جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50 كم/ساعة) وتثير الغبار في العديد من المناطق خاصة الشرقية من المملكة والتي قد تنعدم فيها مدى الرؤية احياناً.

كما تبقى الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول السبت، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 38 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية