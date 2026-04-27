القوارض والأوبئة الجلدية تغزو خيام النازحين في قطاع غزة

وطنا اليوم:حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار الظروف اليائسة في قطاع غزة، مؤكدة أن العوائق البيروقراطية والأمنية لا تزال تعرقل جهود التعافي.

وكشفت المنظمة أن خسائر القطاع الصحي وحده قدرت بنحو 1.4 مليار دولار أمريكي، بعد تدمير أكثر من 1,800 مرفق صحي، بما فيها المستشفيات الكبرى مثل “الشفاء”.

شهادة الدكتورة فان دي ويردت: “لا شيء يهيئك لحجم الدمار”

في أول إحاطة لها بعد زيارة القطاع، وصفت الممثلة الجديدة للمنظمة، الدكتورة رينهيلد فان دي ويردت، المشهد بالقول: “يمكنك قراءة التقارير، ولكن الوقوف وسط أكوام الركام التي ترتفع لأمتار هو أمر مختلف تماما”.

وأكدت أن العائلات تعيش بين الجرذان والركام، رغم الهدنة التي لا تزال تشوبها الضربات الجوية والقصف.

انفجار في الأمراض الجلدية وتهديد القوارض

أفادت المسؤولة الأممية بتسجيل أرقام مفزعة تعكس انهيار البيئة المعيشية:

17 ألف حالة إصابة: مرتبطة بالقوارض والطفيليات الخارجية منذ بداية العام.

80% من مواقع النزوح: أبلغت عن إصابات جلدية مثل الجرب والقمل وبق الفراش.

منع المعدات: شددت على أن الاحتلال يمنع دخول المعدات المخبرية اللازمة لتشخيص وفهم الأوبئة المنتشرة.

المخاطر المدفونة.. الألغام “تخنق” مستقبل غزة

من جانبه، حذر جوليوس ديرك فان دير والت، رئيس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، من كارثة طويلة الأمد، موضحا:

الذخائر الغرسية: الألغام والقذائف غير المنفجرة باتت منغرسة عميقا داخل الركام، مما يمنع الناس من العودة إلى منازلهم أو مزارعهم.

الكثافة السكانية: تمثل عقبة هائلة؛ حيث تضاعفت الكثافة في المساحات المتقلصة، مما يجعل التعامل مع المتفجرات “حالة طوارئ يومية”.

التمويل المطلوب: يحتاج القطاع إلى 541 مليون دولار دولار لتطهيره من المتفجرات، شريطة الحصول على التصاريح اللازمة