العزام: لو اعتمدنا الأسعار العالمية لارتفع البنزين 27 قرشا

وطنا اليوم_قالت الأمينة العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهرية المهندسة اماني العزام، أن الارتفاعات على أسعار المحروقات ليست فقط في الأردن بل عالميا.



وبينت العزام عبر برنامج نبض البلد ، ان الحكومة مستمرة في الرفع التدريجي في أسعار المحروقات ، معربة عن أملها في انخفاض أسعار النفط عالميا واستقرار الأسواق.



وقالت العزام إن اللجنة اجتمعت اليوم، واستعرضت أسعار شهري أيار ونيسان عالميا، إذ تبين وجود فروقات كبيرة.



وأشارت إلى أن رفع أسعار المحروقات لشهر حزيران، جاء بمبلغ بسيط بالمقارنة مع الفروقات السعرية، لافتة إلى أنه في حال تم رفع الأسعار بالنسبة للسعر العالمي، لكان لمادة البنزين 90 “25 قرشا”، بنزين 95 “27 قرشا”، السولار والكاز “33 قرشا”.



وأوضحت العزام بأنه هناك ارتفاعات على كلف الاستيراد بعد ارتفاع أسعار كلف الشحن، ورفع عمولات المصافي.