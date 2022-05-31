وزير سابق: اللهم إن حكومة الأردن ترفع الأسعار على الناس فتهلك الفقير وتغني الغني

وطنا اليوم – قال الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لا تتأثر عند رفع أسعار الطاقة لأن رئيس الوزراء بشر الخصاونة والوزراء يركبون سيارات لا يملؤون وقودها من جيوبهم بل من جيوب الأردنيين، وذلك في منشور للعموش بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وتاليا ما كتبه العموش:

اللهم إن حكومة الأردن ترفع الأسعار على الناس فتهلك الفقير وتغني الغني .

اللهم إن حكومة الأردن لا تتأثر عند رفع أسعار الطاقة لأن الرئيس والوزراء يركبون سيارات لا يملأون وقودها من جيوبهم بل من جيوبنا .

اللهم إن حكومة الأردن تأخذ من الأردني من الولادة حتى الوفاة وخلال عمره تمص دمه بالضرائب والرسوم .

اللهم إن حكومة الأردن تعلم عن الرواتب الفلكية لمدراء شركات رأسمالها مال عام ومع هذا لا تفعل شيئا” .

اللهم إن حكومة الأردن هي الحكومة الوحيدة التي تأخذ من الناس رسوما” جامعية .

اللهم ان حكومة الأردن سلمت الأردنيين للقطاع الخاص في التعليم المدرسي والعالي دون رقيب ولا حسيب .

اللهم إن حكومة الأردن لا تهتم بصحة الناس حيث فاتورة الدخان والأراجيل مليار .

اللهم أن حكومة الأردن تعلم أن الأردني لا يستطيع السياحة داخل الأردن بينما تحتضنه استانبول وشرم الشيخ .

اللهم إن حكومة الأردن أقسمت على كتابك أن تخدم الأمة لكنها تنكث قسمها صباح مساء .

اللهم دَبّر لنا فإننا لا نحسن التدبير