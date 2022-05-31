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مجلس المحافظة يبحث مع مديرة مراكز زها الثقافية سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

منذ 3 ثواني
مجلس المحافظة يبحث مع مديرة مراكز زها الثقافية سبل تعزيز التعاون المشترك وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

وطنا اليوم – حمزه المرعب الصقور

بحث رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم وعدد من أعضاء مجلس المحافظة اليوم الثلاثاء مع مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح جملة من المحاور التي تتعلق بدعم برامج مركز زها الثقافي في محافظة جرش وذلك لإيجاد نوافذ ابداعية تهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوفير بيئة مناسبة ومشجعة للابتكار وتطوير الذات والمهارات ،

هذا وتخلل اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والذي من شأنه توفير عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات والبرامج العلمية المتعلقة بالشؤون الثقافية والاجتماعية والاسرية فضلاً عن تقديم برامج تعنى بتطوير المهارات اليدوية ورعاية الأطفال المبدعين .

هذا وأكد رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم على اهمية الدور المجتمعي التي تقوم عليه هذه المراكز والتي باتت نافذه إبداعية لتطوير الذات لفئات الشباب عموماً ، مؤكدا على ضرورة إتاحة عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة من خلال إيجاد شراكات تستهدف هذه الفئة وتعمل على تأهيلهم وتدريبهم مهنياً لاشراكهم في سوق العمل ،

هذا واضاف العتوم أن المجلس سيسعى لرصد مخصصات مالية لإضافة وتجهيز قاعات متخصصة لتقديم الخدمات على مختلف أنواعها وذلك لدعم ديمومة عمل المركز

بدوره أكد رئيس اللجنة ناظم الزبون على ضرورة التشاركية الحقيقية والتي من شأنها خدمة أبناء المحافظة مشيرا إلى أن المجلس سيبقى حريص على دعم هذه المراكز الثقافية حرصاً على استمرار تقديم خدماتها المجتمعية التي تصب في خدمة المواطن الجرشي .

كما وتبرع عضو مجلس محافظة جرش ماجد بني مصطفى رئيس لجنة التنميه بيوم صيانه مجاني للمركز لديمومة العمل فيه واستمراره

إلى ذلك استعرضت مديرة مراكز زها الثقافية رانيا صبيح نشاطات المراكز وما تقوم به من برامج متنوعة تتعلق بالتدريب والتأهيل ، مضيفة ان المراكز تسعى لتقديم خدمات التشغيل والتدريب وذلك من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الخاصة للتخفيف من البطالة بالمجتمعات .

هذا وأشادت صبيح بمجلس محافظة جرش وما قدمه من تعاون لضمان ديمومة العمل .

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