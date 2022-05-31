الضمان الاجتماعي يعلن موعد صرف بدل التعطل

وطنا اليوم:حددت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي موعد صرف بدل التعطل للمتقدمين بالطلبات خلال العام الحالي.

وأكدت المؤسسة أن صرف بدل التعطل سوف يبدأ اعتباراً من غدٍ الاربعاء الاول من حزيران.

وأعلنت المؤسسة أن الحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل لعام 2022 أصبح 567 ديناراً للشهر الواحد، في حين كان العام الماضي (559) ديناراً.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات و الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل مرتبطاً بالتضخم سنوياً، وتؤخذ هذه النسبة المسجّلة في المملكة عن السنة السابقة.