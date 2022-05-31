الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

وطنا اليوم – نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص الإعلام بعنوان ” دور شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج الخارجي للسياحة الدينية في الاردن (دراسة مسحية )” للباحث : محمد علي سليمان الشاهين. وتألفت لجنة المناقشة من :

د.كامل خورشيد مراد عضوا من داخل الجامعة ورئيسا، د.عزت محمد حجاب مشرفا ،

د.منى عيد ابو جامع عضوا من داخل الجامعة , ومن جامعة الزرقاء د. عثمان منصور الطاهات عضوا خارجيا , د.ايات محمد المغربي مراقبا للجلسة. وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على منح الطالب الشاهين درجة الماجستير في تخصص الإعلام.