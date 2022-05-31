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اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

منذ ساعة واحدة
اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

وطنا اليوم – اختتم مركز تطوير الأعمال BDC بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من منظمة العمل الدولية ILO و منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF ضمن شراكة آفاق الدولية والممول من حكومة هولندا، تنفيذ الورشة التدريبية الثانية لمشروع اسع تحت شعار “الفرص لا تأتي وحدها” لتأهيل الميسرين العاملين بوزارة الشباب في إقليم الشمال.
ويهدف المشروع إلى تفعيل وإشراك الشباب المشاركين في أنشطة مكثفة لمدة أسبوعين ضمن منهجية “نوادي البحث عن عمل” والتي تم تطويرها من خلال منظمة العمل الدولية والتي من شأنها تنمية مهارات الشباب في كيفية البحث والوصول إلى الفرص الوظيفية التي تتناسب وطموحات الشباب وتطلعاتهم.
واستكملت فعاليات المشروع في إقامة الدورة التدريبية الثانية لميسري أندية البحث عن العمل في مديريات الشباب في إقليم الشمال بالإضافة لمخيمي اللجوء السوري “الأزرق والزعتري” لتأهيل 80 ميسرا للمشروع من العاملين في مديريات الشباب وصولاً إلى تمكين 400 شاب وشابة ضمن الفئة العمرية 18-26 عاما من الحصول على فرص عمل.

و قال غالب حجازي المدير العام لمركز تطوير الأعمال: ” ستساعد نوادي البحث عن العمل الشباب في الوصول إلى فرص التشغيل والتشغيل الذاتي وتمكينهم من الوصول إلى فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم، حيث يقع هذا العمل ضمن منهجية مركز تطوير الأعمال- BDC ومنذ عام 2004 على مساعدة الشباب وتمكينهم في التشغيل والتشغيل الذاتي، حيث ستساهم هذه الشراكة والتعاون مع وزارة الشباب بتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة للشباب وتمكينهم ”
فيما عبر حجازي عن فخره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة الشباب لتنفيذ هذا المشروع.
وقالت منسق مكتب منظمة العمل الدولية / الأردن و منسق البرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن فريدا خان: “إن دعم الشباب الأردنيين واللاجئين السوريين من النساء والرجال لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وتسهيل حصولهم على عمل لائق أمر محوري ضمن أولويات عمل منظمة العمل الدولية في البلاد ، وهو أمر نركز عليه بشكل خاص في إطار شراكة آفاق PROSPECTS” وأضافت “لا تعزز منهجية نوادي البحث عن عمل التبادلات بين الشباب الباحثين عن عمل فقط ، بل يسمح أيضًا للشباب بصقل قدراتهم في البحث عن الوظائف ، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم وما يتطلبه سوق العمل .”

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