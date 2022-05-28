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وزيرة الثقافة تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

منذ 3 ساعات
وزيرة الثقافة تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

وطنا اليوم _ قامت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بجولة تفقدية اليوم السبت ، رافقها فيها مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة ومدير مكتب إربد التنفيذي للاحتفالية المهندس منذر بطاينة، الى جامعة اليرموك للاطلاع على التجهيزات للاحتفالية التي ستقام في مدرج الكندي، وأخرى إلى مدينة الحسن الرياضية للاطلاع على التجهيزات والاستعدادات لإقامة الكرنفال الاحتفالي، وزيارة إلى بلدية إربد الكبرى، حيث استعرض رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي أهم استعدادات البلدية لإنجاح الفعاليات الثقافية، وذلك من خلال تجهيز أماكن الاحتفالات وتجهيز الشوارع وجميع مرافق مدينة إربد التي ستقام عليها الاحتفالات الثقافية المنوعة.

و أعلنت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية لعام 2022، ستكون يوم 11 حزيران المقبل، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، على خشبة مدرج الكندي في جامعة اليرموك.


وأشارت النجار خلال جولة تفقدية قامت بها، اليوم السبت في محافظة إربد، إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة زيارات تفقدية ولقاءات تعقدها استعدادا لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، مؤكدة “أننا جميعا من شمال المملكة إلى جنوبها نتطلع إلى أن تكون إربد عاصمة للثقافة نقدم من خلالها الأردن وما فيه من فنانين ومثقفين وشعراء متميزين أمام الدول العربية والغربية المشاركة في الاحتفالية”.


وأكدت النجار أهمية إشراك المجتمع المدني وتعاونه مع المكتب التنفيذي في محافظة إربد، مشيرة إلى الاهتمام المباشر من رئيس الوزراء بشر الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية، ونائب رئيس اللجنة، رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، ومجلس الوزراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص وبلدية إربد والإعلام، لإطلاق إبداعات إربد الثقافية والفنية والفكرية والمسرحية والشعرية.


وأضافت: نريد أن يكون الشباب شركاء حقيقيين في الاحتفالية الأولى “الكرنفال”، والذي سيعقد في مدينة الحسن الرياضية في العاشر من شهر حزيران المقبل، والاحتفال بعرار أحد أهم رموز الثقافة العربية في محافظة إربد.

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