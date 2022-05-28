هؤلاء فازوا بمقاعد في مجلس نقابة المحامين (أسماء)

وطنا اليوم_قاربت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين على انهاء فرز أصوات أعضاء مجلس النقابة حيث يتنافس 51 مرشحا على 10 مقاعد مخصصة لعضوية هذا المجلس.



ويتوقع الانتهاء من عملية الفرز عند الساعة الثامنة مساء.

وبحسب ما وردنا ضمن المحامون : خلدون النسور، ووليد العدوان، وناصر برهم، وبرهم البقور، ومحمد ابو زناد، فوزهم بدرجة كبيرة بمقعد في المجلس.



وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، الجمعة، صناديق الاقتراع بعد انتهاء فترة التصويت، حيث تم تمديدها ساعة إضافية فقط.