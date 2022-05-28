افتتاح نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم-افتتحت أورنج الأردن نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية GJU – Orange Digital Center Club وذلك بالشراكة مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) بهدف تنمية وتطوير المهارات اللازمة للشباب بما يعزز فرصهم الوظيفية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، سفير جمهوريّة ألمانيا الاتحادية في الأردن، بيرنهارد كامبمان، أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، ومديرة التعاون الدولي الألماني بالأردن، السيدة إليزابيث جيرباخ.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لمشروع مركز أورنج الرقمي (ODC) Orange Digital Center ومقرّه الرئيسي في العبدلي، والذي يسعى لتوسعة دائرة مشاريع أورنج الرقمية في المملكة عبر تقديم برامج مجانية متكاملة هي مدرسة البرمجة، ومختبر التصنيع الرقمي، وبرنامج تسريع نمو الشركات الناشئةOrange Fab .

ويقدّم نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية للطلبة مساحة متكاملة من البرامج التدريبية المجانية على أهم المهارات المطلوبة ومجموعة من المدرّبين الخبراء، بما يرتقي بالمخرجات التعليمية ويهيئهم لسوق العمل والريادة.

وأشار رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، إلى أن افتتاح المركز يتوافق مع استراتيجية الجامعة للأعوام 2022 وما بعدها بأن تكون جامعة دولية تطبيقية ورائدة في التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال لنشر ثقافة الريادة والابتكار بين صفوف الطلبة ودوائر الجامعة وأبناء المجتمع والوطن بأكمله .

وبيّن الأستاذ الدكتور الحلحولي سعي الجامعة لتطوير مهارات طلبتها وخريجها وصقلها من خلال الجانب التطبيقي العملي لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن نسبة التشغيل بين خريجيها تصل إلى 96% في السنة الأولى من تخرجهم.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة أورنج في دعم الشباب الأردني وتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع وشركات ناشئة تسهم في خدمة المجتمع وتقدمه.

وأكد السيد برنارد كامبمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية التزام ألمانيا بدعم جدول أعمال التنمية المستدامة في الأردن، وخاصة في مجال الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، قائلاً: “تعد الشراكة بين شركة أورنج والجامعة الألمانية الأردنية والتعاون الدولي الألماني مثالاً رائعاً على سبل تعاون أصحاب الأعمال والأوساط الأكاديمية والبرامج الإنمائية معاً لإيجاد حلول للتحديات العالمية، مثل الحاجة إلى تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات والكفايات التي يحتاجونها في عالم رقمي بشكل متزايد”.

ومن جانبها، عبّرت مديرة التعاون الدولي الألماني في الأردن، السيدة إليزابيث جيرباخ، عن تقديرها للشراكة مع أورنج والجامعة الألمانية الأردنية، مؤكّدة أنَّ القوة العاملة الشابة التي تتمتع بمهارات رقمية جيدة ستكون بمثابة رافد هام لتحسين جاذبية الأردن كمركز استثماري للأعمال بالمنطقة. وأضافت: “يعدّ هذا سبباً أساسياً لأهمية هذا المشروع، حيث يوفر نموذجاً مبتكراً في مكافحة البطالة من خلال بناء التوافق والتناغم بين أساليب الدعم المختلفة للشباب في مكان واحد، بدءاً من التدريب على المهارات الرقمية للشباب ومروراً بتسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة، ووصولاً لدعم واستثمارات مشاريع رواد الأعمال. يمثّل افتتاح النادي الرقمي اليوم في الجامعة الألمانية خطوة إلى الأمام في تحقيق رؤيتنا المشتركة لإمكانية توظيف أكبر للشباب، مع دعم النمو المستدام للمملكة والتحول الرقمي”.

وخلال حضوره الافتتاح، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، سعادته بافتتاح نادي مركز أورنج الرقمي في الجامعة الألمانية الأردنية، كونه يجسّد جانباً هاماً من جهود الشركة لتعزيز الشمول الرقمي وتمكين أكبر عدد من طلبة الجامعات في مختلف أنحاء المملكة بالتعليم الرقمي المجاني.

وأضاف ماريني أن أورنج تولي الشباب أهمية كبرى عبر صقل مهاراتهم بما يزيد فرصهم في سوق العمل ودعمهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة بما يخدم التنمية المستدامة، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول، لافتاً إلى استكمال برامجها الرقمية عبر المحافظات بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني (GIZ).

ويعد مركز أورنج الرقمي (ODC) في الأردن ثامن المراكز التي افتتحتها أورنج في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار شراكة تنموية تجمع أورنج والتعاون الدولي الألماني (GIZ) من خلال مشروع التدريب والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي الموجّه نحو سوق العمل (MOVEHET) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنميةBMZ) ) بهدف تعزيز فرص الشباب في سوق العمل ودعم النمو المستدام والتحول الرقمي.