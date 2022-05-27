رئيس حكومة الاحتلال: مسيرة الأعلام في موعدها الأحد

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت إن مسيرة الأعلام ستجرى الأحد المقبل وفق مسارها المخطط له، في بيان صدر عن مكتبه.

وأجرى بينيت الجمعة مكالمة هاتفية مع مسؤولي الاحتلال، لتقييم الأوضاع لإقامة مسيرة الأعلام الأحد، واطلع على الاستعدادات التي تقوم بها قوات الاحتلال تمهيدا لمسيرة الأعلام ، وتم التشديد على الجهود الاستخبارية التي تبذل وعلى تعزيز قوات الاحتلال لإقامة بمسيرة الأعلام بشكل منتظم وآمن.

وأضاف أن مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار الذي حُدد، وستنتهي المسيرة في باحة حائط البراق وهي لا تمر عبر الحرم الشريف.

وستعقد جلسات لتقييم الوضع وإجراء مشاورات في هذا الشأن بشكل مستمر على جميع المستويات في غضون الأيام القادمة