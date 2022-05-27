النفط يرتفع وبرنت يسجل 117 دولارا في اعلى مستوى منذ شهرين

وطنا اليوم:ارتفعت امس اسعار النفط الى اعلى مستوى منذ شهرين حيث اغلق سعر خام برنت اليوم عند 117.64 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي 114.28 دولاراً .

وترجع اسباب ارتفاع النفط الى عدة اسباب منها مؤشرات تعافي الاقتصاد الصيني مع قرب انهاء كامل الاغلاقات في شنغهاي، و قرب موسم العطلات والتنقل في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على البنزين، بالاضافة الى انخفاض مخزونات البنزين الامريكية نصف مليون برميل على خلاف المتوقع عدا انخفاض مخزونات النفط الامريكية مليون برميل وانخفاض المخزون الاستراتيجي 6 مليون برميل الى ان وصل الى 532 مليون برميل وهو ادنى مستوى منذ العام 1987 ، كما ان الاتحاد الاوروبي يقترب من حظر شامل على واردات النفط الروسية الذي تعارضه المجر حتى تحصل على بديل لاستثماراتها في المصافي وانابيب النقل التي تعتمد على النفط الروسي، كذلك من المهم الاشارة الى ان الولايات المتحدة بدأت التشديد على صادرات النفط الايرانية المخالفة للعقوبات ، واليوم تم مصادرة شحنة نفط ايرانية قبالة سواحل اليونان، كذلك من غير المتوقع ان تغير اوبك بلس من سياستها في زيادة الانتاج عند 432 الف برميل يومياً في اجتماعها المنتظر في الثاني في يونيو القادم.

يذكر ان سعر النفط ارتفع منذ بداية العام الحالي 2022 بنسبة 50% متأثرا بشكل اساسي من تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا .

عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة