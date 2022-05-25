جدري القرود: انتشار نظريات مؤامرة

وطنا اليوم – أثار استمرار اكتشاف حالات خاصة بجدري القرود حول العالم حالة من الاستنفار والذعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية والعالمية.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية قد حذر من أن العالم يواجه تحديات “هائلة”، تشمل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري القرود.

تحذير تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء من جنيف، حيث يناقش خبراء المنظمة التابعة للأمم المتحدة تفشي مرض جدري القرود في 15 دولة خارج إفريقيا.

#جدري_القرود

ورغم أن عدد الحالات المؤكدة حول العالم حتى الآن لا يزال محدودا، إلا أن الذعر حول المرض كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم #جدري_القرود ترند تويتر في العديد من البلدان العربية.

وعبر كثيرون عن خوفهم وذعرهم من وباء جديد بينما يحاول العالم التعافي من تداعيات وباء كورونا صحيا واقتصاديا.

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