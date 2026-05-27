ارتفاع قياسي في القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.25 مليون يورو

4 ساعات ago
وطنا اليوم:ارتفعت القيمة السوقية للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى 18.25 مليون يورو، مقارنة بـ15.89 مليون يورو في التحديث السابق، وفق بيانات موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص بإحصائيات وأسعار اللاعبين.
ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ المنتخب الوطني من حيث القيمة السوقية، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها “النشامى” خلال الفترة الماضية، إلى جانب الحضور المتزايد للاعب الأردني مع الأندية المحلية والخارجية.
وجاء هذا الارتفاع رغم غياب اللاعب يزن النعيمات، الذي تبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، عن القائمة الأخيرة المعتمدة في التحديث، ما يعكس التطور اللافت في القيمة السوقية لبقية لاعبي المنتخب الوطني.


