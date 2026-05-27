الأردن يعزي بلجيكا بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب مملكة بلجيكا الصديقة بضحايا حادث اصطدام حافلة مدرسية بقطار في مقاطعة فلاندرز.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب بلجيكا الصديقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


