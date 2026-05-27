لبنان..غارات إسرائيلية عنيفة ونزوح كثيف بأول أيام عيد الأضحى

وطنا اليوم:شهدت مناطق متفرقة من لبنان غارات إسرائيلية عنيفة في أول أيام عيد الأضحى، بينما سجلت حركة نزوح كثيفة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية شملت عشرات البلدات جنوبي البلاد.

وقصف الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء بلدات ميفدون وشوكين ويحمر وكفرتبنيت وأرنون والنبطية الفوقا وزوطر الشرقية وميفدون وصريفا وطورا وشقرا وفرون وبريقع جنوبي لبنان، في واحدة من أعنف جولات الضربات.

وقتل شخصان في غارة إسرائيلية على بلدة دير عامص في قضاء صور فجر الأربعاء، بينما استمرت أعمال التفجير والتمشيط في مدينة الخيام جنوبا.

كما أفاد مصدر بتسجيل حركة نزوح كثيفة، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية طالت أكثر من 50 بلدة جنوبي لبنان، وصلت منتصف ليل الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية التي وقعت الثلاثاء على بلدات جنوبية، إذ أفادت بمقتل 31 شخصا وإصابة 40.

وفي السياق ذاته، استمر تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي طوال فترة ليل الثلاثاء في أجواء الجنوب وبيروت ومناطق لبنانية أخرى، مع خرق لجدار الصوت على دفعات.

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش يكثف عمله في لبنان، لـ”تعزيز المنطقة الأمنية من أجل حماية مناطق شمال إسرائيل”، وفق تعبيره.

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان لـ”فرانس برس”، إنه “يعمل بشكل موجه ما بعد خط الدفاع الأمامي بهدف القضاء على التهديدات المباشرة التي تخيم على مواطني دولة إسرائيل وعلى الجنود، وفقا لتوجيهات من القيادة السياسية”.

وأضاف أنه “لا يمكن تقديم تفاصيل محددة بشأن مواقع الجنود”.

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية حتى الإثنين مقتل 3213 شخصا وجرح 9633 آخرين في لبنان من جراء الضربات الإسرائيلية، منذ بدء الحرب مطلع مارس الماضي.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان اعتبارا من الثاني من مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومنذ هذا الوقت، تشن إسرائيل غارات واسعة النطاق على لبنان وتتوغل قواتها في جنوبه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أميركية الذي جرى الإعلان عنه في أبريل الماضي.