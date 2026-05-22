وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأُسَرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب
