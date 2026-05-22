الأردن يؤكد تضامنه مع سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الذي وقع في محيط أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع في دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار.

‏وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولأُسَرة الفقيد، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.