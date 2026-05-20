شركة الأسواق الحرة الأردنية تؤكد جاهزية فروعها في العقبة وتعزز التنسيق مع الجهات الحدودية

وطنا اليوم:في إطار حرص مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية على متابعة سير العمل ميدانياً والاطلاع المباشر على جاهزية الأسواق ومستوى الخدمات المقدمة، قامت رئيسة مجلس الإدارة خلود السقاف، يرافقها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور مراد أبو عيد، بزيارة رسمية إلى مدينة العقبة.

واستهل الوفد زيارته بلقاء مع مسؤولي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير بيئة العمل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة العقبة.

كما عقد مجلس الإدارة اجتماعاً رسمياً في مدينة العقبة، جرى خلاله بحث عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بأعمال الشركة وخططها التشغيلية والتوسعية، ومتابعة سير المشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الخدمة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت عدداً من فروع الشركة في مدينة العقبة، شملت سوق المعبر الجنوبي، وسوق الدرة، وسوق النافورة مول، وسوق تالا بيه، وسوق أطقم البواخر، وسوق محطة الركاب، حيث اطلع الوفد على جاهزية الأسواق، ومستوى التنظيم، وتوافر البضائع، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والزوار، بما يضمن تقديم تجربة تسوق متميزة تعكس المكانة الرائدة للشركة في قطاع الأسواق الحرة.

وفي سياق متصل، قام الوفد بزيارة ميدانية إلى مشروع ميناء أبوظبي، وذلك في إطار التحضير لافتتاح فرع جديد للأسواق الحرة الأردنية داخل الموقع، حيث تم الاطلاع على جاهزية البنية التحتية ومراحل التجهيز، وبحث متطلبات التشغيل والتنسيق اللوجستي تمهيداً لانطلاق العمل في الفرع الجديد، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع.

كما عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من إدارات المراكز الحدودية والجهات المعنية في مدينة العقبة، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المنافذ الحدودية.

وأكدت السقاف أن شركة الأسواق الحرة الأردنية تواصل تنفيذ خططها التطويرية والتوسعية وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركة والارتقاء بأدائها التشغيلي والتجاري، بما ينسجم مع الدور الوطني الذي تضطلع به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن التجارية والسياحية.

من جانبه، أكد الدكتور أبو عيد أن الزيارات الميدانية والاجتماعات التنفيذية تشكل ركيزة أساسية في نهج الإدارة لمتابعة الأداء على أرض الواقع والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات والعمل المستمر على تطوير الأسواق بما يحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة ويعزز رضا العملاء.

وفي ختام الزيارة، توجهت إدارة الشركة بالشكر والتقدير إلى مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإدارات المراكز الحدودية، والأجهزة الأمنية، على تعاونهم الدائم ودعمهم المستمر، والذي يسهم في تسهيل الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل الأسواق الحرة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج دوري ينفذه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمتابعة أعمال الشركة في مختلف مواقعها، والتأكد من جاهزيتها المستمرة للحفاظ على مكانة شركة الأسواق الحرة الأردنية كواحدة من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في خدمة المسافرين ودعم الاقتصاد الأردني.